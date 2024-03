Roma | Abraham convocato | il rientro dopo 287 giorni

(Di domenica 17 marzo 2024) C'è un’importante novità in casa giallorossa per-Sassuolo: Tammy, infatti, ritorna tra la lista dei convocati...

La Roma si prepara ad affrontare il Torino nella sfida che domani, lunedì 26 febbraio, andrà in scena nella capitale. Il tecnico... (calciomercato)

Abraham in panchina per Roma-Sassuolo: rientro sempre più vicino - Convocazione "simbolica" per l'attaccante inglese, che vede la fine del suo calvario dopo il grave infortunio al ginocchio: tutti i dettagli ...corrieredellosport

Roma-Sassuolo, torna in panchina Abraham – VIDEO - Convocazione simbolica per l'attaccante inglese, che è nell'ultima fase del percorso di recupero dal'infortunio al crociato.siamolaroma

Roma-Sassuolo, convocato Abraham: torna in panchina dopo 287 giorni - L'inglese torna al fianco della squadra dopo la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Difficilmente però scenderà in campo contro i neroverdi ...forzaroma.info