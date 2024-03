Roma | 37 uccisa davanti alla figlia di 5 anni | in manette il marito

(Di domenica 17 marzo 2024) L’ennesimo femminicidio a, scaturito da una banale lite domestica in cui le emozioni diventano troppo forti e i freni inibitori sembrano non esistere più. A perdere la vita una donna di 37, brutalmente accoltellataagli occhi increduli, spaventati e impotenti di una bambina di cinque, sua. Non sono ancora chiare L'articolo proviene da Il Difforme.

La 37enne accoltellata: prima la lite poi l'aggressione mortale uccisa in casa davanti alla figlia di 5 anni . E' accaduto ieri sera, intorno alle 23.30, a Roma dove le Volanti sono intervenute per ... (sbircialanotizia)

Ancora un femminicidio a poche ore dall’ultimo delitto avvenuto in provincia di Lecce. Un uomo ha ucciso con una coltellata la moglie ieri sera durante una lite in casa a Roma . L’allarme è scattato ... (ilfattoquotidiano)

Uccide la moglie con una coltellata a Roma dopo la lite: morta 37enne, in casa anche la figlia. Uomo fermato - Una donna di 37 anni è stata uccisa dal marito al culmine di una lite in famiglia nella serata di ieri, sabato 16 marzo, a Roma. Numerose… Leggi ...informazione

Femminicidio a Roma: uccisa a coltellate davanti alla figlia di 5 anni - Femminicidio a Roma, donna di 37 anni trovata senza vita ieri sera. Fermato il compagno che al momento dell’intervento della Polizia aveva inizialmente lasciato l’appartamento. Al momento del delitto ...ilcorrieredellacitta

Roma, uccide la moglie a coltellate dopo una lite al Quadraro: arrestato 36enne. In casa c'era la figlia di 5 anni - Un uomo ha ucciso con una coltellata al torace la moglie ieri sera durante una lite in casa a Roma. L'allarme è scattato intorno alle 23.30 in via Livilla al Quadraro. Sul posto ...ilgazzettino