Rivoluzione in Serie A | cambiano allenatore e direttore sportivo

Leggi tutta la notizia su rompipallone

(Di domenica 17 marzo 2024) Altro cambio in corsa inA. La società sta pensando di cambiare di nuovo in corsa, dando uno sguardo alla prossima stagione. LaA è entrata nel suo rush finale. Da un lato l’Inter ha già un mano sullo Scudetto e sulla seconda stella, ma ci sono diverse lotte apertissime. Chiaramente quella per l’Europa, Champions o Europa League che sia, è quella che raccoglie più interesse, anche se in zona retrocessione può succedere veramente di tutto. Infatti ci sono ben sette squadra in cinque punti, a dimostrazione di come le cose siano lontanissime dall’essere fatte. Tuttavia la Salernitana, al momento a quota 14 punti, sembra avere un piede già inB, a meno di miracoli. Dunque è chiaro che il cambio di passo voluto a metà stagione non abbia funzionato, quindi la dirigenza dei campani sta cercando di capire il da farsi. ...