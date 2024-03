Rivoluzione in arrivo Dal nuovo palasport alle strade provinciali Pronti sessanta milioni

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 17 marzo 2024) I crono-programma dei finanziamenti non lasciano spazio ad interpretazioni: per i 60e 595mila euro che arriveranno in provincia dopo la firma del Fondo di Sviluppo e coesione 2021-27 fra la Regione Toscana ed il Governo, i primi riscontri veri in termini di cantieri si inizieranno a vedere nel 2026 fino al 2028 con alcune opere, per esempio ilpolivalente nell’area ex Pallavicini, per il quale è prevista l’ultima porzione di fondi per il 2030. Ecco perché si esulta adesso, giustamente, sapendo però che sarà un percorso lungo. Tre interventi riguardano le infrastrutture stradali e, nella fattispecie, varianti e riorganizzazioni che intersecano leregionali. Come, per esempio, ilincrocio a Ponte di Serravcon l’allargamento del ponte sulla ...