Rissa tra ultras dopo la partita | calci | pugni | cinghiate e un fumogeno lanciato

(Di domenica 17 marzo 2024) Civitanova 17 marzo 2024 - Zuffa traal termine dellaCivitanovese-Castelfidardo. A fine gara, vinta per 0-1 dai fidardensi, alcune auto di tifosi ospiti sono transitate attorno alla piccola rotonda di corso Garibaldi, all’altezza del pub Kika, e qui i supporters ospiti e quelli locali sono entrati in contato. Una decina, in tutto, i contendenti:e anche un, ma sul posto erano presenti gli agenti di polizia e i carabinieri e dunque il tutto è durato giusto pochi secondi, con i tifosi biancoverdi che sono risaliti a bordo delle auto per raggiungere Castellfidado. Al termine del primo tempo, invece, dal settore ospiti è statoun forte petardo il cui scoppio ha causato la ferita lieve, al ...

Firenze , 16 marzo 2024 - Quasi 50 persone se le sono date di santa ragione in via Palazzuolo poco dopo le 18. Urla, minacce, spranghe di ferro e a un certo punto è spuntato anche qualche coltello. ... (lanazione)

Una Maxi rissa tra due bande di marocchini e tunisini è avvenuta nel tardo pomeriggio di sabato con l’assalto a una macelleria islamica in via Palazzuolo a Firenze . “Uno scontro enorme, saranno ... (ilfattoquotidiano)

Rissa in diretta tra Allegri e Teotino: il tecnico della Juventus non è più “calmo” - Dopo l'ultima partita della Juventus, Massimiliano Allegri si confronta con gli esperti di Sky Sport, difendendo strategie e obiettivi.newsmondo

Maxi Rissa tra due bande davanti ad una macelleria islamica: a Firenze: dopo lo scontro aggredito il proprietario in moschea - Una maxi Rissa tra due bande di marocchini e tunisini è avvenuta nel tardo pomeriggio di sabato con l’assalto a una macelleria islamica in via Palazzuolo a Firenze. “Uno scontro enorme, saranno stati ...ilfattoquotidiano

La maxi-Rissa di via Palazzuolo continua davanti alla moschea: aggredito commerciante - Firenze, 17 marzo 2024 - Strascichi a Firenze della maxiRissa fra tunisini e marocchini avvenuta nel tardo pomeriggio di sabato con l'assalto a una macelleria islamica in via Palazzuolo, nel centro. L ...lanazione