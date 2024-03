Riscatto della laurea | a cosa serve e quanto costa Tutte le info utili

(Di domenica 17 marzo 2024) Ilè una possibilità per i lavoratori che possono far valere per i fini pensionistici. Tuttavia, l'operazione ha de costi e anzi, da quest'anno è previsto un aumento. L'articolo .

Quella lezione di Franco Basaglia: Quarto e noi - Per chi non ne avesse memoria ci sono le fotografie di Gianni Berengo Gardin, di Carla Celati e, per Genova, di Giorgio Bergami. Sono le immagini dell’istituzione psichiatrica totale dentro cui erano ...genova.repubblica

IMSA | Sebring: Acura beffa Cadillac, Ferrari-Lamborghini a podio - La Acura conquista la prima vittoria stagionale in IMSA SportsCar Championship in un finale mozzafiato della 12h di Sebring, che come spesso accade nella serie americana si è decisa solamente negli ...it.motorsport

Huijsen cambia agente e guarda al futuro: i piani della Juve, i pensieri della Roma - Il punto della situazione sul futuro di Huijsen, tra speranze giallorosse e piani bianconeri. Intanto Dean cambia agente ...siamolaroma