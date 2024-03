Rinnovo Barella | è fatta per il centrocampista dell’Inter I dettagli

(Di domenica 17 marzo 2024)Inter, èper il prolungamento del contratto del. Ecco tutti quanti iNicolòè ormai a un passo dalcon l’Inter: operazione importante in ottica calciomercato. Tutto fatto? Ancora non ufficialmente, come sottolineato da La Gazzetta dello Sport, ci vorrà ancora tempo. La situazione diè molto semplice: l’accordo di prolungamento del contratto in scadenza 2026 è stato praticamente raggiunto. Deve solo essere ratificato. Ma anche in questo caso annuncio a fine stagione.

Il TG di Inter -News.it torna anche in questa stagione, in formato Flash ! Un’edizione rinnovata, più immediata e sempre più digitale. Ogni giorno dal lunedì al venerdì alle ore 14 con notizie, ... (inter-news)

Nicolò Barella potrebbe presto rinnovare con l’ Inter . La società avrebbe studiato una formula ideale per prolungare il contratto L’ Inter non si muove solo per il rinnovo di Lautaro Martinez, ma ... (calcionews24)

In attesa dello scudetto, occhio anche al mercato. Accordi vicini o già trovati, ma c'è bisogno del sì del presidente ancora lontano - E veniamo ai rinnovi che più stanno a cuore a club e tifosi, quelli di Lautaro, Barella e Inzaghi. Le trattative, soprattutto per i primi due vanno avanti da tempo, per il tecnico invece il discorso è ...gazzetta

Condizioni Osimhen-Lukaku, Rinnovo Rugani e Tomori: le news di oggi | OneFootball - Daniele Rugani è da anni un elemento importante della rosa della Juventus, uno di quelli che ha giocato meno ma che si è sempre fatto trovare pronto quando è stato chiamato in causa.onefootball

Inter, ecco perché slittano rinnovi Lautaro e Barella: Zhang nel mirino, è polemica - I rinnovi di Lautaro e Barella sono ancora in stand-by: manca il via libera di Zhang che non arriverà a breve. I tifosi sui social: Perché non tornasport.virgilio