Rincari 2024 zeppole di San Giuseppe | il prezzo per la festa del papà

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di domenica 17 marzo 2024) In vista delladeldel 19 marzo, le pasticcerie di tutta Italia sono pronte a riempire i loro banconi con le celebridi San, il vero dolce tipico della festività che, anche nel, continua a subire dei. Si tratta di un prodotto che ormai viene commercializzato tutto l’anno, specie a Napoli, la città che ha la più antica tradizione legata a questo dolce. Così come è avvenuto per moltissimi altri prodotti, anche ledi Sannel corso degli ultimi anni hanno subito degli innalzamenti dei prezzi dovuti alla forte inflazione e al fenomeno speculativo che non manca mai in situazioni di questo tipo. Lo scorso anno, nel 2023, il dolce è arrivato a costare fino a 6 euro, cifra molto alta che, stando agli ...