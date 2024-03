“Rifiutò di visitare bambino già in gravi condizioni” | pediatra a processo a Trento per lesioni

(Di domenica 17 marzo 2024)e rifiuto di atti d’ufficio. Sono i reati contestati a unadell’ospedale Santa Chiara diper la quale il 24 aprile inizierà ilper i danni subiti da un, ora in stato vegetativo, per aver mangiato formaggio prodotto con latte crudo. Secondo l’accusa, sostenuta dal pm Maria Colpani, la dottoressa non avrebbe volutoil piccolo inssimenonostante la richiesta di una collega e questo avrebbe causato un ritardo nella diagnosi la Sindrome emolitico-uremica (Seu) scoperta solo tre giorni dopo quando ormai aveva già provocato danni irreparabili. Era il 5 giugno 2017 quando il, 4 anni, dopo aver mangiato il formaggio era stato male. Portato all’ospedale di Cles era stato ...

