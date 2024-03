Retegui in azzurro ? Gilardino | “Farà bene | sarà un giocatore importante per la

Il sesto gol in campionato, l'ottavo in stagione, non è stato solo bellissimo. La rovesciata con cui Mateo Retegui ha violato sa... (calciomercato)

GENOA - Gilardino: "Tutta la squadra si è sacrificata in modo positivo" - Alberto Gilardino, allenatore del Genoa, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport, dopo il pari con la Juventus: "Nel primo tempo abbiamo lavorato bene soprattutto in fase difensiva e tra le lin ...napolimagazine

TJ - JUVENTUS-GENOA 0-0 - Triplice fischio, ancora una frenata per la Vecchia Signora - 14:25 - TRIPLICE FISCHIO! La Juve non va oltre lo 0-0 in casa contro il Genoa. Continua il trend negativo per i bianconeri, i rossoblu portano invece a casa un altro punto contro una big. Da segnalare ...tuttojuve

Juventus-Genoa 0-0: i bianconeri non sfondano, espulso Vlahovic - La squadra di Allegri esce dal campo tra i fischi, pali di Iling e Kean. Nel recupero il serbo si fa cacciare per proteste ...repubblica