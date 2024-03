Restaurate altri cinque dipinti del 1800 Appartenevano all’ex convento di San Leone

(Di domenica 17 marzo 2024) Prosegue il recupero dei tesori dell’exdi San(Porta a Lucca) avviato dal Comune nel 2021 quando furonodue lunette e una piccola tela. In questi giorni, tutti attribuiti al pittore versiliese Guglielmo Tommasi e risalenti al, sono stati restituiti all’antico splendore. Si tratta delle opere “San Luigi Gonzaga tra due cherubini”, “Giuditta si reca al campo di Oloferne”, “Sacrificio di Isacco”, “Uccisione di Abele” e “Madonna con bambino” che la restauratrice Daniela Frati ha consegnato al Comune dopo aver terminato l’intervento di restauro con il nulla osta della Soprintendenza di Lucca e Massa Carrara. L’intervento è costato 4.300 euro, con le tele al momento collocate al municipio di via Martiri di Sant’Anna e ...

