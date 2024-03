Residenti della ’Tiziano’ gratis in piscina | Ingresso libero anche per il calcetto

(Di domenica 17 marzo 2024) Gli ospiti‘Tiziano’ potranno usufruiree del campo didi Quercia gratuitamente, ogni settimana. È appena iniziato un progetto di inclusione, voluto dall’amministrazione comunale aullese e dal gestore di Attiva Sportutility, Alessandro Ribolini, per aprire ancora di più la struttura al territorio. Gli utentiStruttura residenziale psichiatrica Tiziano di Aulla avranno a disposizione una corsia in vasca grande il mercoledì, dalle 10.30 alle 11.30 e il campo dail lunedì, dalle 10.30 alle 11.30. "I ragazzi hanno iniziato lunedì scorso - dice Ribolini - erano una decina, sono arrivati con i loro accompagnatori e hanno usufruito del campo di. Mercoledì invece sono stati in vasca e hanno nuotato, erano incuriositi e ...

