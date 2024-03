Replica Sinner-Alcaraz | Indian Wells 2024 | orario e come vederla in tv

(Di domenica 17 marzo 2024) Tutte le informazioni per vedere in tv ladella semifinale del Masters 1000 ditra Jannike Carlos, andata in scena nella notte italiana. Una sfida che metteva in palio non l’accesso alla finale, ma anche la seconda posizione nel ranking mondiale. Grandissime emozioni per un match che è già diventato cult in questi anni, nonostante la giovane età dei due contendenti destinati a segnare gli anni a venire del grande tennis internazionale. Sky Sport Tennis trasmetterà ladialle ore 10:30 e alle ore 15:30 di domenica 17 marzo, poche ore prima della diretta della finalissima del torneo di. SportFace.

Io come Berrettini Non paragoniamo cioccolato e… | Sinner il più forte italiano di sempre: la modestia non serve - è stata poco più di una formalità e ha visto il fuoriclasse azzurro sbarazzarsi facilmente dell’avversario con un doppio 6-3 che non ammette repliche e non ha mai visto l’altoatesino in difficoltà.dotsport

A Indian Wells sarà Sinner vs Alcaraz: chi vince è secondo nel ranking mondiale - Nella semifinale del Master 1000 di Indian Wells, il tennista italiano Jannik Sinner affronterà Carlos Alcaraz e in palio non c’è solamente la finale del torneo. Chi vince sarà secondo nel ranking mon ...globalist

Sinner-Alcaraz, le parole di Carlos: “Ora Jannik migliore al mondo” - (Adnkronos) – Jannik Sinner contro Carlos Alcaraz nella semifinale di Indian Wells 2024. Il match, Replica della semifinale dello scorso anno, vale la posizione numero 2 del ranking occupata attualmen ...informazione