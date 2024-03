Renate punta sul jolly della trasferta Le pantere hanno fame di vittoria Ad Alessandria non c’è alternativa

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 17 marzo 2024) Quali significati ha? Sicuramente la sfida di stasera (ore 18.30) del “Moccagatta“ è tra due squadre che vivono momenti complicati, ma diversi. Per i grigi una classifica compromessa e un piede e tre-quarti in serie D. I nerazzurri in casa non vincono più, ma restano a galla e fuori dalla zona playout grazie ai colpi lontano da Meda. Ed è quello che oggi chiede mister Alberto Colombo (nella foto) ai suoi ragazzi, di confermare la buona indole on the road su un campo dove i padroni di casavinto l’ultima volta a ottobre contro la Pergolettese. Il pareggio non deve bastare ai brianzoli, oggi non c’èai tre punti. E per centrarli il tecnico lecchese ha convocato 23 giocatori. Rispetto all’insufficiente prova contro la Pro Sesto del triste lunedì sera di Meda, bisognerà ...