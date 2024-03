Regionali Basilicata | Calenda | “Caos vergognoso | il Pd cosa vuole fare?”

Il campo largo si dissolve per le elezioni Regionali in Piemonte : il Pd lancia il proprio candidato , Gianna Pentenero, e il M5s annuncia che andrà da solo. In Basilicata il centrosinistra è alla ... (fanpage)

Basilicata, Calenda chiama il Pd, ma il telefono squilla a vuoto: "Non riesco a parlare con nessuno" - "Dobbiamo prendere atto che al momento non esiste nel centrosinistra una candidatura per la Regione Basilicata a tre giorni dal deposito delle liste", ha aggiunto Calenda.huffingtonpost

Cambio di rotta in Basilicata: Lacerenza si ritira, Chiorazzo in corsa - Dopo un iniziale sostegno da parte di PD, M5S, Avs e +Europa, infatti, l'oculista Domenico Lacerenza ha deciso di ritirarsi dalla corsa alla presidenza della Regione Basilicata, lasciando spazio a ...theitaliantimes

Inaugurazione mostra fotografica sulla Via Crucis di Barile a Roma - Barile si prepara a inaugurare la mostra 'E in mezzo al traffico apparve Gesù', celebrando la Via Crucis del 1983 a Roma. Un tuffo nel passato per onorare tradizioni e figure storiche ...trmtv