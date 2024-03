Record di voti per Putin in Russia | exit poll clamoroso | ecco i dati

(Di domenica 17 marzo 2024)diper il presidente Vladimiralle elezioni in, iniziate venerdì 15 marzo e terminate oggi, domenica 17. Lo zar, stando a un primodel Centro di ricerca sull'opinione pubblica (Vciom) ripreso dall'agenzia di stampa Tass, avrebbe ottenuto l'87% delle preferenze. Al secondo posto Nikolaj Kharitonov, esponente del Partito comunista, con il 4,6%, seguito da Vladislav Davankov, rappresentante del partito di orientamento comunitario e progressista Nuova Gente, con il 4,2%. In ultima posizione, invece, il leader del Partito liberaldemocratico, Leonid Slutskyj, dato al 3%. Il dato dell'sembra essere confermato anche dai primi scrutini: col 25% dei seggi già scrutinati,avrebbe ricevuto l'88% ...

