Ravioleria Ging | cucina cinese a Castelvecchio a Verona

Leggi tutta la notizia su appuntidizelda

(Di domenica 17 marzo 2024) A, a pochi passi dal suggestivo, sorge la. Un locale informale e accogliente, dove la tradizione culinariaincontra la freschezza e la genuinità degli ingredienti. L’esperienza ventennale del team, proveniente direttamente da Milano, si traduce in unaa vista dove abili mani creano vere e proprie delizie da leccarsi i baffi. Dalle specialità più note come i baozi, soffici panini di pane cotto al vapore ripieni di carne o verdure, ai dim sum, una varietà di piccoli ravioli ripieni di sapori delicati, primi piatti è un ottima scoperta per godersi la cittadina scaligera. Laè un locale perfetto per una pausa pranzo veloce o una cena informale. L’ambiente minimal, con tavolini da ...