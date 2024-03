Raspadori suona la carica prima di Inter-Napoli | “Dobbiamo farlo per raggiungere l’obiettivo”

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di domenica 17 marzo 2024) Jackha risposto alle domande dei cronisti di DAZN nel pre partita di: big match di giornata. Ci siamo, tra pochi minuti si darà il via a, big match di questa giornata di Serie A. Ilavrà l’arduo compito di giocare in casa dei quasi certi campioni d’Italia, in quello che sa a tutti gli effetti di un vero e proprio passaggio di consegne, o meglio di tricolore, tra le compagini in campo.a DAZN: le parole dell’attaccante nel prepartita Jack, attaccante del, ha rilasciato una breve dichiarazione ai microfoni di DAZN nel pre partita di. Questo il pensiero del bomber, che non ha nascostodel ...