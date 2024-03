Raspadori | «Inter-Napoli una finale | come le prossime nove!»

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 17 marzo 2024)prima di, gara in programma oggi alle 20:45 a San Siro, in un’vista su DAZN ha parlato dell’importanza di questa partita. OBIETTIVO CHIARO – Giacomoprima diha parlato così: «Occasione giusta per vincere a San Siro? Occasione per rifarci dopo l’eliminazione, abbiamo dieci finali e dobbiamo essere consapevoli che già da oggi dovremmo portare a casa una vittoria per avvicinarci al nostro obiettivo».-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (-News) e il link al contenuto originale () ©-News.it 2014-2023 - Tutti i diritti ...