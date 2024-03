(Di domenica 17 marzo 2024) Firenze, 17 marzo 2024 – Aggredito ein piena notte al Parco delle. La vittima è un uomo di 36 anni, italiano, che intorno1 di sabato notte stava camminando in viale degli Olmi quando si è visto circondato da un gruppo di persone, tutte di origini straniere. Uno di loro, stando alla ricostruzione della polizia, lo ha preso per il collo, mentre un altro lo minacciava con un coltello. Il 36enne si è visto a quel punto costretto a dargli il portafoglio con all’interno circa 260 euro in contanti. Gli aggressori, però, hanno fatto poca strada. Una pattuglia della polizia,rtata dalla vittima, ha rintracciato uno dellapoco distante dal luogo dell’aggressione. Si tratta di unoriginario del. Quando è intervenuta la polizia era ...

A Napoli arrestato 50enne di Ercolano, con un complice aveva messo a segno il colpo Si finge invalido e si fa aiutare da un uomo ad entrare in un garage, poi utilizza la stampella per aggredirlo e ... (sbircialanotizia)

Rapinato da una gang alle Cascine, arrestato 31enne del Gambia - Uomo di 36 anni è stato circondato dal branco e minacciato con un coltello in viale degli Olmi. Uno del branco, fermato dalla polizia alla vicina fermata del tram, è stato sedato e portato a Solliccia ...lanazione

Rapina e tentato furto, tre giovani denunciati nella notte - Insieme a due complici ha minacciato un ragazzo originario dello Sri Lanka con un coltello, per poi rapinarlo del cellulare. Un 25enne somalo, irregolare in Italia, è stato catturato e denunciato ...ecodibergamo

Accoltellato per rapina appena sceso dal bus - Accoltellato appena sceso dal bus in via Baracca; per fortuna il colpo sferrato non avrebbe raggiunto l’arteria femorale. La vittima è un 22enne italiano, trasportato a Careggi.firenzetoday