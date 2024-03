Rapina e tentato furto | tre giovani denunciati nella notte

(Di domenica 17 marzo 2024) POLIZIA. In via Novelli fermato un somalo di 25 anni che ha minacciato un ragazzo con un coltello per farsi consegnare il cellulare. In via Moroni due minorenni presi mentre cercavano di portare via uno scooter.

