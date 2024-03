Ramadan a scuola | perché no?

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 17 marzo 2024) Ci sono fenomeni che ci travolgono, sia che vogliamo, sia che non vogliamo. Si può reagire in due modi: mettendosi di traverso o “accompagnando” il cambiamento. Uno è la presenza sempre più forte di alunni di origine non italiana nelle scuole di frontiera. Un altro è l’indignazione di Silvia Sardone per tutto ciò che sa di straniero. Ironia a parte, ha scatenato un putiferio la scelta delladi Pioltello “Iqbhal Masih” di chiudere un giorno in occasione della fine del(Eid al Fitr). L’eurodeputata della Lega non ci sta. E non per l’ennesima giornata di permesso che dovranno prendere i genitori che non festeggiano. Ma per “l’arretramento della nostra cultura di fronte all’islamizzazione”. Dice bene il preside Alessandro Fanfoni: se i bambini di fede islamica sono la maggioranza, non possiamo chiudere gli occhi. Questi alunni non ...