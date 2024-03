Ramadan a scuola | il giornalista Allam | “Digiuno anche a sei anni | assurdo Pericoloso per la salute | lo Stato lo vieti per legge”

Digiuno a sei anni, è polemica. Ramadan dei bimbi a scuola, Allam: basta, lo vieti una legge - "Pericoloso per la salute". Ma i casi alle elementari di Firenze e dell’hinterland si moltiplicano. Stanno a guardare i compagni che mangiano: "Tortura". L’imam: "Vogliono imitare i grandi" ...lanazione

"Negata la benedizione pasquale a scuola: scelta incomprensibile" - Ormai si dà più importanza al Ramadan che alla Pasqua, incredibile". "Invitiamo il parroco ad organizzare un momento di incontro con i ragazzi e le loro famiglie all’ingresso della scuola, un momento ...ilrestodelcarlino

Pioltello, la scuola decide di chiudere per festeggiare la fine del Ramadan - Succede all’istituto comprensivo Iqbhal Masih. Il preside: i bambini di fede islamica sono la maggioranza, non possiamo chiudere gli occhi. L’europarlamentare Sardone (Lega): siamo in Italia non in Ar ...ilgiorno