Quei week-end violenti in provincia di Varese | un’altra tripletta di risse con feriti

(Di domenica 17 marzo 2024) Somma Lombardo, 17 marzo 2024 – È un copione allarmante che sembra ripetersi spesso nel fine settimana: liti e aggressioni, soprattutto tra giovani e qualcuno finisce al pronto soccorso per essere medicato. È successo anche stanotte, a Somma Lombardo, Sesto Calende e Gazzada con intervento dei soccorsi dell’Areu e dei carabinieri. Intorno all’1.30 a Somma Lombardo in via Soragana, per cause in corso di ricostruzione, due giovani di 19 anni sono rimasti coinvolti in un'aggressione, richiedendo l'intervento d'urgenza di ambulanza e automedica e della pattuglia dei carabinieri di Gallarate. Per uno di loro è stato necessario il trasporto in codice giallo al pronto soccorso del Sant'Antonio Abate, ancora da chiarire i motivi di quanto accaduto. A Sesto Calende ad avere la peggio in una lite una donna di 58 anni finita al pronto soccorso di Angera, per lei lievi ferite, indagini in corso ...