Quattro anni fa le bare dei morti Covid a Bergamo | la data del 18 marzo | il ricordo e quella strage che non possiamo dimenticare

(Di domenica 17 marzo 2024)– Era la notte del 182020 e a, nel silenzio attonito di una città divenuta epicentro della prima, tragica ondi, una fila interminabile di camion militari carichi diusciva dal Cimitero Monumentale. Sfilando nel deserto spettrale delle strade svuotate dal lockdown, il convoglio imboccava la circonvallazione direzione autostrada, per raggiungere le città italiane che in quei giorni drammatici accettarono di accogliere i defunti destinati alla cremazione. Gli impianti orobici non bastavano più, ierano troppi.dopo quelle immagini che hanno sconvolto il Paese, lunedì l'Italia torna a celebrare la Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia di coronavirus. La ...