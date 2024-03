Quanti soldi ha guadagnato Lisa Vittozzi vincendo la Coppa del Mondo? Montepremi e cifre

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 17 marzo 2024)ha vinto ladelgenerale di biathlon. La fuoriclasse sappadina ha compiuto un’autentica magia, riuscendo a rimontare la norvegese Ingrid Tandrevold grazie alle due mirabolanti vittorie tra sprint e inseguimendo di Canmore. L’azzurra ha poi completato l’impresa nella mass start odierna e ha potuto fare festa meritatemente, in coda a un’annata agonistica in cui ha vinto anche tre medaglie individuali ai Mondiali (oro nell’individuale, argento nell’inseguimento, argento nella mass start). La 29enne ha alzato al cielo la Sfera di Cristallo overall, riportandola in Italia dopo la doppietta firmata da Dorothea Wierer tra il 2019 e il 2020. La nostra portacolori ha affiancato al trofeo più prestigioso anche le coppette di specialità di inseguimento e individuale. Apoteosi totale dal punto di vista ...