Quanti soldi ha guadagnato Federica Brignone con la vittoria a Saalbach? Montepremi stagionale sontuoso

(Di domenica 17 marzo 2024)ha vinto il gigante di, prova valida per la Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino. L’azzurra si è imposta sulla pista austriaca e ha così conquistato il sesto successo(suo record personale) dopo la doppietta firmata nei giganti di Tremblant, il sigillo nel superG della Val d’Isere, l’affermazione nel superG di Kvitfjell e il trionfo di settimana scorsa ad Are. La valdostana è stata impeccabile, ha confermato la prima posizione acquista al termine della prima manche e ha fatto festa davanti alla neozelandese Alice Robinson e alla norvegese Thea Louise Stjernesund.ha conquistato il 27mo successo nel massimo circuito internazionale itinerante, allungando in testa alla classifica delle italiane più vincenti di sempre in Coppa del ...