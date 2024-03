Quanti soldi guadagna Matteo Berrettini con la finale a Phoenix? Montepremi e cifre E vincendo il torneo…

(Di domenica 17 marzo 2024)prosegue la propria cavalcata al Challenger die si qualifica con fare perentorio alladel torneo sul cemento statunitense. Al grande rientro agonistico dopo oltre sei mesi di inattività a causa di una serie di problemi fisici, il tennista italiano sta ritrovando le giuste sensazioni e la prima settimana in campo si sta rivelando estremamente positiva. Il romano vuole tornare a risplendere come nei giorni migliori e le risposte che stanno arrivando dagli USA risultano particolarmente confortanti. Dopo aver rimontato il francese Cazaux da 3-5 nel terzo set agli ottavi di, il finalista di Wimbledon 2021 ha saputo vincere due partite nel giro di poche ore: prima ha ribaltato il transalpino Atmane imponendosi nel tie-break di secondo e terzo set, poi ha giganteggiato ...

Le porte di viale Mazzini potrebbero presto aprirsi per Belen Rodriguez . La showgirl, nota per le sue partecipazioni televisive e i suoi ruoli da conduttrice, sembra essere in trattativa con la Rai ... (donnapop)

Jannik Sinner ha letteralmente spazzato via Jiri Lehecka e si è qualificato alle semifinali del Masters 1000 di Indian Wells. Il tennista italiano ha surclassato il ceco in due rapidissimi set e si ... (oasport)

Il Pd attacca il centrodestra. L’ex ministro Speranza nel Piceno: «Tornano i tagli dopo la fase emergenziale» - ASCOLI L’ex ministro della Salute, Roberto Speranza, ha fatto tappa nelle Cento Torri. Proveniente da San Benedetto dove è stato contestato dai No Vax Speranza ha evidenziato ...corriereadriatico

Meloni e von der Leyen volano in Egitto, soldi per frenare le partenze di migranti: 7,4 miliardi di aiuti - Quando poco meno di un anno fa si parlò degli accordi con la Tunisia come «un modello per le relazioni tra Ue e Nord Africa» in pochi, soprattutto a Bruxelles e a ...ilmessaggero

Mamma di quattro figli perde mille euro e gli orecchini: Gloria li trova e li riconsegna - Pontirolo Nuovo (Bergamo) – Trovare per strada soldi, orecchini d’oro e documenti e restituire subito il tutto rivolgendosi alla Polizia Locale è gesto raro quanto ricco di onestà e sensibilità: ancor ...ilgiorno