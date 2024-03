Quante posizioni guadagna Berrettini nel ranking ATP a Phoenix? E se vince la finale…

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 17 marzo 2024) Matteoè risorto come l’araba fenice. Dopo sette mesi di stop dall’infortunio alla caviglia patito allo US Open dello scorso anno, il tennista romano è tornato in campo nel Challenger 175 che già gli aveva dato una gioia nel 2019 e ha raggiunto la finale al termine di una serie di match durissimi.ha giocato tre set contro i francesi Gaston, Cazaux e Atmane,ndo in tutte e tre le occasioni in rimonta e ha piegato in due tiebreak Vukic in semifinale nella giornata di ieri, in cui è stato costretto a giocare due partite, visti i ritardi accumulati per via della pioggia.oggi giocherà la finale contro Borges e si presenta a questa sfidando 48 punti e salendo a 470 punti in classifica, scalando quindi 12: ...