Quanta vita c’è in una democrazia imbavagliata da una piccola minoranza

(Di domenica 17 marzo 2024) Non è un episodio minore quello accaduto all’Università Federico II, a Napoli. Maurizio Molinari è soltanto l’ultimo bersaglio della violenza di unafacinorosa dietro la quale si intuisce la presenza di una più robustache coltiva sentimenti di insofferenza quando non di disprezzo verso Israele e gli ebrei, mascherati con argomentazioni tipiche degli L'articolo proviene da Il Difforme.

Uno studio torna a confermare la correlazione fra volume cerebrale più elevato in aree importanti ed esercizio quotidiano. Come sempre, la regola aurea è evitare la sedentarietà cronica. Ecco quanto ... (vanityfair)

Quando la giustizia richiede di scegliere il meglio tra il peggio - In quale modo i due principi “di libertà” e “di differenza” vanno a comporre la visione della giustizia come equità di Rawls ...ilsole24ore

Il notaio mecenate: "Una fucina di musicisti dalla scuola Marchesini. A me ha cambiato la vita" - Primo Montanari di Urbisaglia: "Grazie a lui sono riuscito a fare parte della banda dell’Aeronautica. Il direttore era il maestro Agnes, le lezioni si tenevano sopra al mercato delle erbe, in via Arma ...ilrestodelcarlino

L’addio di “Rozzangeles“ a Enza: "Tanti di noi ti devono la vita" - Folla commossa ai funerali di Vincenza Magro, assistente sociale scomparsa all’improvviso a 55 anni. Per più di vent’anni è stata punto di riferimento del Sert e ha aiutato centinaia di persone con di ...ilgiorno