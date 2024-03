Quando torna Jannik Sinner? Il calendario dei prossimi tornei e i punti da difendere

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 17 marzo 2024)ha perso la semifinale del Masters 1000 di Indian Wells, venendo sconfitto al terzo set dallo spagnolo Carlos Alcaraz in quello che era un autentico spareggio per il secondo posto nel ranking ATP. Il fuoriclasse altoatesino ha così interrotto la striscia di diciannove vittorie consecutive e resta il numero 3 del mondo alle spalle dell’iberico e del serbo Novak Djokovic. Il 22enne ha eguagliato il risultato ottenuto lo scorso anno sul cemento statunitense e ora è subito pronto perre in campo, visto che mercoledì 20 marzo inizierà il Masters 1000 di Miami, dove dodici mesi fa perse l’atto conclusivo contro il russo Daniil Medvedev. L’azzurro dovrà dunque600nel secondo appuntamento del Sunshine Double, per migliorarsi dovrà replicare la finale (guadagnerebbe 50 ...