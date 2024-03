Quando il “no” diventa opportunità

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di domenica 17 marzo 2024) Poniamo di avere un piano, un progetto nella mente che abbiamo curato così bene nei dettagli che non concepiamo alternative, poniamo che nel tragitto ci capiti una battuta d’arresto che ci obbliga a fermarci e ricalcolare il percorso. Ecco, appena ricevuto, quel “no” ci paralizza. Pensiamo a un progetto mancato, a un’insufficienza a scuola, a quel ragazzo che non ci risponde, a quella promozione lavorativa promessa e non mantenuta, a lei che alla fine sta bene così, senza di te. Torniamo e ritorniamo con ossessione su quell’idea e più ci stiamo sopra, più fantastichiamo sulle conseguenze felici che avremmo vissuto grazie a un “sì”, più sgusciamo via dalla vita vera, immobilizzati in un tempo di vana attesa. Che bello sarebbe stato se tutto fosse andato come speravo! E invece no, le cose hanno preso un’altra piega e mentre stiamo lì ad analizzare il passato o il periodo ipotetico ...