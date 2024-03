Qualcuno nella Lega non vuole Vannacci? “Mi cercano altri partiti” | l' intervista

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di domenica 17 marzo 2024) È il pomeriggio di ieri quando Il Tempo contatta il Generale Roberto, che continua ad essere il più citato nello scacchiere delle candidature ipotetiche per le elezioni europee. Con un dettaglio ulteriore: l'eventualità di una candidatura del militare-scrittore è tra i punti del dibattito interno della, partito che pare, al momento, in pole per schierarlo in vista di giugno. Generale, consenta una battuta romanesca: lei è un po' la "sora Camilla" tra gli ipotetici candidati. «(ride al telefono ndr) Be' posso dirle che mi fischiano parecchio le orecchie. Capisco che tutto ciò possa suscitare un certo interesse, e la cosa mi fa piacere. Quando interessi vuol dire che in qualche modo eserciti un'influenza anche se non mi aspettavo una tale popolarità, soprattutto nell'ambiente politico. Però, lo dico con altrettanta sincerità, sto ancora ...