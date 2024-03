Quadro del ‘600 rubato e un tesoro in casa | antiquaria indagata per ricettazione

La Procura di Roma ha chiesto il rinvio a giudizio per Vittorio Sgarbi , per il caso del quadro comprato all'asta nel 2020: secondo l'accusa l'ex sottosegretario avrebbe fatto figurare la compagna ... (fanpage)

Juve, Mecca: 'La squadra non c'è più mentalmente: 7 punti in 8 partita è inaccettabile' - Capisco la frustrazione ma uno del tuo valore non può prendere un rosso così scellerato". Il messaggio scritto da Edoardo Mecca ha raccolto un certo interesse tra i tifosi della Juventus che hanno ...it.blastingnews

Femminicidio a Roma, chi è la vittima: fermato il marito, il delitto davanti alla figlia di 5 anni. «Litigavano spesso» - Un'unica coltellata, all'addome, che non ha lasciato scampo a una giovane donna di 37 anni. Quando i soccorritori sono entrati in casa hanno trovato Li Xuemei distesa sul letto in una ...leggo

Meteo | Previsioni per lunedì 18 marzo - sulla dorsale romagnola Cieli molto nuvolosi o coperti per tutto l'arco della giornata, con qualche piovasco pomeridiano. Venti molto deboli dai quadranti nord-orientali in attenuazione; Zero termico ...modenatoday