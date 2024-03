Putin stravince | ma Usa e Gb contestano il voto | Elezioni non libere

(Di domenica 17 marzo 2024) Una vittoria scontata, un copione ripetuto, questa volta da record. Il presidente russo, Vladimir, ha ottenuto nella tornata presidenziale di tre giorni che si è svolta in Russia, oltre l’87% dei consensi, con un risultato unico nella storia, accompagnato da un affluenza superiore al 74%, come sottolineato dalla Commissione elettorale, che ha ricordato che nel 2018 il presidente era stato...

Il leader del Cremlino ha ottenuto un record di preferenze e guiderà la Federazione per i prossimi sei anni. I suoi tre avversari non hanno raggiunto neanche il 5% dei voti. Condanna dell'Occidente:

Guerra Ucraina – Russia, le news di oggi. Putin rieletto con oltre l'87% - Come previsto, dopo essersi liberato degli oppositori Putin conquista il suo quinto mandato. "Ora siamo più forti che mai", commenta. A Mosca e in altre città in tanti hanno manifestato il proprio dis

Elezioni in Russia, Vladimir Putin da record con oltre l'87% dei voti: "Tutti gli obiettivi saranno raggiunti" - Con oltre l'87% dei consensi, Vladimir Putin ha stravinto le elezioni presidenziali in Russia: "Priorità all'operazione militare speciale in Ucraina"