Putin si è preso il suo quinto mandato

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di domenica 17 marzo 2024) Per tre giorni, il Cremlino e la commissione elettorale hanno curato nei dettagli la messa in scena di un’elezione con seggi trasformati in palcoscenici per concerti o in circhi, con premi e lotter... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti