Putin all' 87 | 8% dei voti secondo i primi exit poll

La fila di russi, soprattutto donne, occupa sempre più il marciapiede di via Gaeta 5 fino ad arrivare, col passare delle ore, all’incrocio con via Mentana. Tutti decisi fortemente ad esprimere il ... (ilgiornaleditalia)

Vladimir Putin , stando ai primi exit poll di Mosca, ha preso l’87,8% dei voti alle elezioni presidenziali in Russia destinate come da previsioni a rilanciare il suo mandato per i prossimi sei anni. ... (ilfattoquotidiano)

Russia, risultati diretta: Putin…" - Berlino, Yulia Navalnaya partecipa a protesta anti-Putin 17 marzo 2024 Yulia Navalnaya, la vedova dell'ex leader dell'opposizione russa Alexei Navalny, si è unita a una protesta contro… Leggi ...informazione

Elezioni in Russia, in fila al consolato di Nervi, proteste anti-Putin - Almeno duecento persone si sono riunite ieri davanti alla sede del consolato di Russia a Nervi per la protesta di Mezzogiorno in ricordo di Navalny e contro Putin, Alta l’affluenza al seggio in ...genova.repubblica

Gli aggiornamenti in diretta sul voto che darà il quinto mandato a Putin - L'emittente televisiva indipendente Dozhd ha trasmesso il video con le immagini delle persone accorse all'appuntamento contro Putin. Elezioni Russia, domenica 17 marzo si vota per l'ultimo giorno per ...ilmessaggero