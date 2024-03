Pronostico e quote Daniil Medvedev – Carlos Alcaraz | Finale Indian Wells 17-03-2024

(Di domenica 17 marzo 2024)ha respinto l’assalto di Jannik Sinner e oltre ad aver conquistato laha mantenuto la seconda posizione nel Ranking ATP.invece ha battuto Tommy Paul con molti patemi, anzi, diciamo anche con un po’ di fortuna, perché sul 3-2 nel tie-break del secondo set il classe 1997 del New Jersey InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici

Jannik Sinner è ancora imbattuto in stagione e in questo torneo non ha concesso nemmeno un set ai suoi avversari, gestendo da campione i piccoli momenti di difficoltà. Carlos Alcaraz invece ha avuto ... (infobetting)

Iga Swiatek – Maria Sakkari è stata la Finale di Indian Well 2022 con la polacca che si impose facilmente per 6-4, 6-1. Nel 2022 si arresero entrambe in semi Finale rispettivamente contro Elena ... (infobetting)

Serie A, Pronostico Roma-Sassuolo: quote e statistiche del match - La Roma di Daniele De Rossi dopo aver eliminato il Brighton in Europa League torna a giocare in campionato. Il club giallorosso nel turno precedente ha agguantato un importante pareggio a Firenze, un ...corrieredellosport

La schedina del giorno: le scommesse pronte del 17 marzo - Week-end di Serie A pronto a entrare nel vivo, con le partite della domenica, in cui andranno in scena tutte le big reduci dagli impegni di coppa. Aprirà le ...footballnews24

Pronostici Serie A, l'analisi e le quote di Roma-Sassuolo - ROMA SASSUOLO PROBABILI FORMAZIONI – Archiviato il passaggio del turno in Europa League, la Roma torna con la testa al campionato per la 29a giornata, con l’obiettivo di proseguire la propria corsa ...informazione