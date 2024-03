Pronostici di oggi 17 marzo | Psg | Milan | Juve | Inter | Roma | Leverkusen | Liverpool e Barcellona

(Di domenica 17 marzo 2024) Eccoci dunque al riepilogo deidi17, giornata con tante big in campo a cominciare dalla serie A con il big match-Napoli che in serata farà da dessert dopo avere visto all’opera, Atalanta, Fiorentina ein ordine di apparizione. In Ligue 1 tocca al Psg, in Bundesliga al InfoBetting: Scommesse Sportive e

Eccoci dunque al riepilogo dei Pronostici di oggi 15 marzo , turno di campionato che precede la sosta per le nazionali e in serie A è il Bologna ad aprire la 29° giornata sul campo dell’Empoli. Si ... (infobetting)

Eccoci dunque al riepilogo dei Pronostici di oggi 16 marzo , sabato come da tradizione ricco di eventi nei campionati del continente e naturalmente saranno in campo tante big a cominciare dal Bayern ... (infobetting)

Eccoci dunque al riepilogo dei Pronostici di oggi 16 marzo , sabato come da tradizione ricco di eventi nei campionati del continente e naturalmente saranno in campo tante big a cominciare dal Bayern ... (infobetting)

Serie A, pronostico Roma-Sassuolo: quote e statistiche del match - La Roma di Daniele De Rossi dopo aver eliminato il Brighton in Europa League torna a giocare in campionato. Il club giallorosso nel turno precedente ha agguantato un importante pareggio a Firenze, un ...corrieredellosport

La schedina del giorno: le scommesse pronte del 17 marzo - Week-end di Serie A pronto a entrare nel vivo, con le partite della domenica, in cui andranno in scena tutte le big reduci dagli impegni di coppa. Aprirà le ...footballnews24

Salernitana, Liverani verso l’esonero - In casa Salernitana si respira un’aria pesante. La parola rassegnazione è vietata in ambito sportivo, anche se guardando la classifica ci sono poche speranze di permanenza in Serie A. Liverani non ha ...stadiosport