Promozione Settima vittoria di fila per l’Atletico Maremma | che batte 2-0 l’Urbino Taccola

(Di domenica 17 marzo 2024)diperche sbanca 2-0 il campo dele sale momentaneamente al quarto posto in classifica, superando il Saline in classifica. La formazione di Fabio Lorenzini adesso ha 43 punti, anche se il Saline, a quota 41, ha due sfide da recuperare. La sfida di Uliveto Terme è stata sbloccata al 15’ da un calcio di rigore di Coli. Prima dell’intervallo poi è arrivato il raddoppio di Rodriguez. Ventuno i punti conquistati dai rossoverdi dal 4 febbraio ad oggi, merito di sette vittorie diche ne fanno una delle squadre più in forma del momento. URBINO: Bulleri, Taglioli, Franchi, Pacciani, Anichini, Lanyouni, Romeo, Castellacci, Cosi, Bertolini, Salvadori. A disposizione: Mani, ...

