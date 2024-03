Promozione Biagio Nazzaro – Marina 1-1 | la corsa ai play off continua

(Di domenica 17 marzo 2024) Nel derby in gol Sheffer sul finire del primo tempo e poi il pari firmato dall’ex di turno Pierandrei. Premiato Cecchetti per le 200 presenze in maglia rossoblu CHIARAVALLE, 17 marzo 2024 – Lanon riesce ad andare oltre l’1-1 colrimandando l’eventuale aggancio aioff. Complice un errore clamoroso del portiere Minardi, gli ospiti degli ex Giovagnoli, Gregorini e Pierandrei pareggiano i conti dopo un iniziale svantaggio siglato Sheffer. A quattro giornate dal termine del campionato, è ancora tutto da definire. Fai clic qui per vedere lo slideshow. Prima del fischio di inizio assegnata una targa di riconoscimento a capitan Edoardo Cecchetti per il traguardo delle 200 presenze in maglia rossoblu. Inizio di gara equilibrato e la prima occasione gol è per il. Laprova a rispondere all’11? da ...

