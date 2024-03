Promozione Bezziccheri fa 3-2 | il Fabriano Cerreto esulta all’ultimo respiro

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di domenica 17 marzo 2024) La squadra di Tiranti mantiene il +4 sui Portuali Ancona col gol in pieno recupero dell’attaccante contro il Villa San Martino. Doppiette di Giannelli e Gramaccia, 17 marzo 2024 – Iltrova la rete al 92’ cone compie un altro passo verso l’Eccellenza. Zuppardo e compagnino nel finale di un match complicato contro il Villa San Martino e ricostruiscono quattro punti di margine sui Portuali Ancona ad altrettante giornate dal termine del campionato. A decidere la partita è la zampata di, su assist del migliore in campo Tizi, che risolve un confronto scoppiettante nel primo tempo e poi più tattico nella ripresa. La giornata sembra partire sotto auspici negativi per il, che va ...