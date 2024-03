Promozione - Arriva il Casalguidi | sfida da play-off Castelnuovo ci prova

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 17 marzo 2024) Oggi, alle 15, al "Nardini",per un posto nei-off tra, con le due squadre divise da due punti. I gialloblu di Pisciotta hanno 41 punti, frutto di 11 vittorie, 8 pareggi con 7 sconfitte, mentre i pistoiesi deldi Benesperi hanno messo insieme finora 43 punti, frutto di 13 vittorie, 4 pareggi, contro 9 sconfitte. In fatto di gol meglio il: sia per quelli realizzati che per quelli subìti. Due squadre, dunque, che sostanzialmente si equivalgono. All’andata terminò 2-2, dopo che i gialloblu si erano portati in vantaggio per 2-0, con un rigore trasformato da Gigi Grassi e un autogol di Gaggioli. Poi il recupero dei pistoiesi, con Martini e Paccagnini. Tra i gialloblu dovrebbe essere di nuovo a disposizione, dopo l’infortunio, il ...