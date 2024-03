Primavera Benevento | Salernitana ko e vetta più vicina

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di domenica 17 marzo 2024) Tempo di lettura: 2 minutiNel torneo2, è tornato il splendere il sole per la formazionedel, che in un colpo solo ha ritrovato il successo (2-1) contro lariducendo a -6 il distacco dalla capolista Cesena, fermata in casa sul 2-2 dall’Ascoli. All’Avellola il punteggio si è sbloccato al 33’ quando Francescotti ha trovato il guizzo giusto portando avanti i giallorossi. Nella ripresa al 9’ ci ha pensato Perlingieri (25esima rete stagionale) a consentire aldi andare sul 2-0, ma al 33’ un calcio di rigore del granata Boncori (2-1) ha rimesso tutto in discussone. Nel finale laha alzato ancora di più il baricentro, ma i ragazzi di Rocco sono stati bravi a gestire tutte le situazioni più difficili conquistando un successo che ...