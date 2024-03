Primavera Battuto il Cittadella Ma che paura per Paterlini | sviene ma poi si riprende

Ancora una vittoria, la quarta di fila , per la Primavera. La squadra di Andrea Costa col 2-1 ri fila to a Casalgrande al Venezia , ex terza forza della classe, può davvero sognare. I protagonisti di ... (sport.quotidiano)

Dipendente licenziata alla As Roma, l’inchiesta della Figc si allarga: in 40 tremano per il filmato hot - E a rischiare sanzioni sportive e non, non è solamente il baby-calciatore della Primavera che avrebbe confessato di avere ... della prima squadra e membri dello staff di diverso rango, tra battute ...ilmessaggero

Cagliari Primavera, che vittoria! Battuta 1-0 la Juventus - Sin dai primi minuti si vede un Cagliari aggressivo, con Sulev e Vinciguerra. I sardi rischiano però al 10’, sul colpo di testa di Crappisto. Achour al 22’ sfiora la rete del vantaggio con una ...unionesarda

Il belga Philipsen ha vinto la prima Milano-Sanremo partita da Pavia - E’ stata l’edizione più veloce della Classicissima di Primavera, corsa a oltre 46 km/h di media. Terzo Pogacar, quinto Bettiol ...laprovinciapavese.gelocal