Primavera 2 | Pisa-Ternana 3-0 | Buffon ancora in gol e terzo posto

(Di domenica 17 marzo 2024), 17 marzo 2024 - Altro successo per ladi Matteo Innocenti che vince contro lain casa per 3-0 e blinda ilin classifica. In reteil giovane, stavolta titolare. Con la sua rete ha aperto le marcature di una partita nella quale hanno timbrato il cartellino anche Bocs e Dover. TABELLINO3-0. Baglini, Baldacci (46? Gueye), Ghibaudo, Trdan, Bartolini, Coppola, Dama (46? Cannarsa), Saltalamacchia (85? Contè),(66? Frosali), Raychev, Bocs (69? Doveri). A disposizione. Rosini, Luppichini, Rossi, Lormanis, Sapola, Fischer, Lovo. Allenatore Innocenti.. Matei, Ciucci, Marcelli, Gatto (86? Gueye), Berneschi, ...

