Prima categoria San Godenzo-Sporting | aria di vetta

(Di domenica 17 marzo 2024) Si gioca oggi il 25° turno con calcio d’inizio alle 15. Nel girone C il Cerbaia deve vincere la sfida casalinga col Novoli per non perdere contatto con i vertici. Cercherà l’impresa la Sancascianese sul campo della capolista Jolo. Nel girone D gara incandescente d’alta classifica SanArno. Alla ricerca di punti salvezza Casellina e Rignanese nelle gare casalinghe contro Chianti Nord e Reggello. Rischiano il Galluzzo a Levane e il Cubino col Piandiscò. Girone C: Albacarraia-Gambassi, Atletica Castello-Folgor Calenzano, Barberino Tavarnelle-Amici Miei, Cerbaia-Nuova Novoli, Isolotto-Ginestra Fiorentina, Jolo-Sancascianese, Quarrata Olimpia-Casale Fattoria, Barberino di Mugello-Csl Prato. Girone D: Atletico Levane-Audace Galluzzo, Bibbiena-San Clemente, Casellina-Chianti Nord, Incisa-Castelnuovese, Pratovecchio-Belmonte, Rignanese-Resco ...

