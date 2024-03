Presidenziali russe Plebiscito per Putin | vince con l’87%

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di domenica 17 marzo 2024) Secondo i primi exit poll diffusi a conclusione delle elezionidella Federazione Russa, Vladimirottienedei voti. Nikolai Kharitonov ottiene il 4,6% dei voti, Vladislav Davankov il 4,2% e Leonid Slutsky il 3,0%. L’affluenza alle urne di persona alle elezionidella Federazione Russa ha raggiunto il 73,33% alla chiusura dei seggi. Lo riferisce la Tass, citando i dati della commissione elettorale centrale. I dati non includono l’affluenza alle urne online. A partire dalle 20 ora di Mosca (le 18 in Italia), i seggi elettorali sono chiusi in tutte le regioni del Paese, a eccezione dell’exclave più occidentale di Kaliningrad.