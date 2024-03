Potere al Popolo contro l’Autonomia differenziata | “Ieri grande manifestazione a Napoli”

(Di domenica 17 marzo 2024) La nota stampa dopo ladiche ha visto la partecipazione di tante forze politiche e cittadiniper il ritiro del DDL Calderoli e di tutte le preintese. Per l’intero corteo il microfono è rimasto aperto a disposizione di tutte le forze che hanno aderito all’appello del Tavolo Nazionaleogni autonomia. Abbiamo ascoltato la voce dei comitati, degli studenti arrabbiati per un futuro sempre più incerto e per un Governo sempre più proteso alla censura e alla criminalizzazione del dissenso.Abbiamo ascoltato l’appello della Comunità palestinese per un cessate il fuoco immediato e la denuncia del genodicio per mano ...

Si presenta al Senato una proposta encomiabile e bipartisan per trattare col governo l’elezione diretta del premier. L’assenza dei partiti dimostra il loro evaporare. E senza partiti non si ... (huffingtonpost)

Trump fuori controllo: “Se perdo sarà un bagno di sangue. I migranti li chiamate persone In alcuni casi sono animali” - “Se perdo per gli Stati Uniti sarà un bagno di sangue“. Donald Trump non ha usato giri di parole per mettere in guardia gli americani sulle conseguenze di una sua mancata elezione. Lo ha fatto dal pal ...ilfattoquotidiano

SINISTRA SUICIDA / LA VERGOGNOSA SCENEGGIATA LUCANA - Sembrava finita, affondata nei mari sardi, la ormai ‘storica’ smania suicidiaria della sinistra di casa nostra, o meglio del centro-sinistra perennemente votato all’ harakiri, masochismo allo ...lavocedellevoci

In nome del Popolo europeo. Il libro di Claudio Tito - Nel suo nuovo saggio l’autore analizza come pandemia e crisi economica abbiano spinto la Ue nella direzione di una maggiore integrazione. Per ...repubblica