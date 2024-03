Posticipo Serie A | Roma-Sassuolo 1-0

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di domenica 17 marzo 2024) 19.55 Lanon perde il contatto dal Bologna e dalla zona Champions. Giallorossi scarsamente ispirati nel 1° tempo, gli ospiti non faticano a tenere il pari. Pellegrini cambia la storia a inizio ripresa: azione personale e destro sul secondo palo (50'). La partita si apre.Llorente di testa manca di poco il bersaglio. Cresce anche il. Racic tenero dal limite, Svilar sicuro. Clamoroso autopalo in compartecipazione Llorente-Svilar (80'), Viti manda alle stelle. Baldanzi non sfrutta l'occasione per raddoppiare.